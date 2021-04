“Sensação ficará para sempre comigo”

O brasileiro Fernandinho foi o encarregado de levantar o troféu da Copa da Liga conquistada pelo Manchester City, nesse domingo. Após vencer o Tottenham por 1 a 0 em Wembley, o City conquistou sua quarta Copa da Liga seguida.

🏆 The feeling of lifting this trophy with the fans back in the stadium will be forever with me. Congratulations to the whole team for another great performance. 🙏🏾💪🏾 Let’s keep pushing! CMON @ManCity pic.twitter.com/t73PCh9j9p

— Fernandinho (@fernandinho) April 25, 2021