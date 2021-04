Separação de misturas: Levigação, ventilação e peneiração 

Levigação, ventilação e peneiração são métodos utilizados na separação de misturas heterogêneas e por isso fazem parte de um importante processo.

Por meio da levigação e ventilação pode-se realizar a separação das substâncias mais densas das menos densas.

Já no caso da peneiração, os grãos maiores das substâncias acabam separados dos grãos menores.

No entanto, as diferenças de densidade são fundamentais para escolha da utilização do processo de levigação ou ventilação.

Os três métodos poderão aparecer na prova do Enem ou em demais vestibulares do Brasil. Por isso acompanhe o artigo e saiba mais sobre o assunto!

Levigação

A levigação deve passar a mistura por água, além de manter a substância mais densa no fundo de um recipiente, e a substância menos densa acaba levada pela água.

Utiliza-se a levigação para separar misturas sólidas, ou seja, sólido + sólido. Esse processo é muito utilizado por garimpeiros na separação do ouro das areia e pedra.

O ouro possui uma enorme densidade, por isso acaba extraído da areia e outras partículas que o acompanham e o restante do material descartado.

Na churragem acontece o mesmo processo, no entanto, utiliza-se mercúrio ao invés de água. Por isso, trata-se de um processo altamente nocivo ao meio ambiente.

Ventilação

Na ventilação a mistura acaba submetida a uma corrente de ar. Desse modo, o componente menos denso da mistura acaba levado pelo vento.

Trata-se de um modelo de separação de misturas heterogêneas entre sólidos. Possui como principal utilidade a ventilação na separação de grãos da sua casca e demais impurezas.

A ventilação acaba sendo bastante utilizada na indústria de grãos, justamente para manter a qualidade do produto.

A saber, durante muito tempo o processo acabava realizado de maneira manual, por meio de peneiras em que os grãos estavam.

Dessa maneira, a peneira era manuseada por pessoas que sopravam o seu conteúdo e mexia ela para frente e para trás, para cima e para baixo.

Por meio dessa movimentação o vento levava embora as impurezas e mantinha apenas o conteúdo desejado.

Todavia, além da densidade, aspectos como as dimensões dos grãos também acabam levados em consideração durante o processo, na expectativa de apresentar um padrão comercial exigido.

Peneiração

A peneiração acontece com o intuito de separar as substâncias dos componentes sólidos.

A mais grossa acaba retida na peneira, em contrapartida a mais fina acaba passando pelos furinhos da peneira.

Em locais como laboratórios ou indústrias, acabam utilizando peneiras com diferentes malhas para separar vários tamanhos de granulações.

Dessa maneira, a peneiração acaba separando substâncias sólidas de outras substâncias sólidas.