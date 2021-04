Seplag esclarece detalhes dos editais autorizados

O estado de Alagoas está com diversos editais de concurso público autorizados e com banca definida (concurso AL). No total, são nove editais com oportunidades para as carreiras policiais, fiscais, saúde, administrativas e educacionais.

O andamento dos certames está sob responsabilidade da Secretaria de Administração e Planejamento do estado (Seplag), que esclareceu alguns detalhes dos editais à equipe de jornalismo do Direção Concursos na última segunda-feira (5/4).

De acordo com a Pasta, o governo do estado está se organizando para que todos os editais sejam divulgados até junho de 2021. Somando todas as oportunidades, serão mais de 6 mil vagas com para candidatos de níveis médio e superior.

Importante destacar que além de autorizados, todos os editais já estão com o Cebraspe definido como banca organizadora (veja).

Veja abaixo todos os detalhes das respostas encaminhadas pela Seplag no último dia 6 de abril de 2021.

Qual o cronograma para publicação dos editais em Alagoas?

A previsão é que todos os editais sejam publicados até junho.

A realização das provas poderá ser adiada em razão da pandemia (concurso AL)?

A Seplag está trabalhando nos certames considerando um cenário de pandemia e, para isso, vem se certificando que todo o processo seja o mais seguro para os envolvidos, bem como destacando que a proteção à saúde tem sido colocada em primeiro lugar durante os trâmites.

Quais editais são considerados prioritários?

Por questões técnicas, é comum que alguns certames estejam com seus trâmites mais adiantados (PC AL, Bombeiro AL e PM AL, por exemplo), mas todos os editais estão sendo considerados como prioritários para o Estado.

O edital da Sesau AL deverá preencher as 1.200 vagas ainda em 2021?

A previsão é que sejam preenchidas até o início de 2022.

Já se tem um cronograma para as nomeações nos concursos de Alagoas?

A previsão é que as nomeações ocorram entre o final deste ano e o início de 2022.

Além das respostas encaminhadas pela Seplag, a equipe de jornalismo do Direção Concursos esclarece algumas das outras dúvidas encaminhadas por candidatos através do Instagram do Direção News (veja aqui), sendo:

Existe limite de idade no concurso PC AL?

“O Estado definiu, em acordo com o órgão, que não terá limitação da idade máxima, seguindo o processo da mudança do estatuto da PC, que também deve vir sem essa restrição”, disse a Seplag em nota publicada no site oficial do governo.

Qual o salário na PC AL?

Conforme a Lei Nº 7.971, publicada em 2018, quando foi atualizado a remuneração dos servidores, candidatos aos cargos de agente e escrivão da PC AL terão os seguintes vencimentos:

Concurso PC AL salários

Todos os detalhes e situação dos editais autorizados podem ser conferidos aqui!

