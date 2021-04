Será que as loterias serão completamente online no futuro?

Que as lotéricas vêm planejando grandes mudanças todos já sabem, mas será que isso vai ser algo permanente? Será que as apostas vão migrar apenas para o mundo da internet e não teremos mais casas lotéricas para fazer a famosa “fezinha”?

É sobre isso que vamos falar hoje! A verdade é que, com o advento das apostas online, as casas lotéricas estão se mobilizando para tentar acompanhar esse fluxo de apostadores que migraram para a internet. Hoje em dia, mais de 90% das apostas são feitas através de plataformas online de apostas e casinos online.

Isso foi uma verdadeira mudança de paradigma para as casas lotéricas, que nos últimos anos vêm se movimentando para poder seguir o caminho das apostas online. Por exemplo, as famosas raspadinhas, que há algum tempo já não estão mais disponíveis, provavelmente voltarão a ser oferecidas de forma modelo online!

Por que as apostas estão migrando para a internet?

Existem duas principais razões para essa migração das apostas para o mundo online. O primeiro motivo é bem simples: praticidade. Depois que as casas de apostas online internacionais chegaram no Brasil, os apostadores brasileiros perceberam o quanto é fácil simplesmente pegar o seu celular, entrar em um app, ou site, e fazer suas apostas do jeito que quiserem.

Eles podem fazer isso onde quer que estejam, a qualquer hora, sem precisar ir até uma casa lotérica para fazer suas apostas. O segundo motivo é o simples fato de que as casas de apostas esportivas fizeram um sucesso gigantesco no Brasil, até porque estamos falando do país do futebol, afinal de contas.

Claro, existem também outros motivos que podem ser levados em consideração, mas a verdade é que estes são os dois principais. Em outras palavras, a concorrência finalmente chegou e as casas lotéricas vão ter que se virar nos 30 para conseguirem voltar a ser a escolha do apostador brasileiro, o que sinceramente parece ser algo bem difícil de acontecer.

Os anos de monopólio finalmente acabaram

Por décadas as casas lotéricas tiveram em suas mãos o monopólio completo das apostas no Brasil, tanto que quem queria fazer apostas no jogo do bicho, ou em qualquer tipo de caça-níquel, tinha que procurar por opções fora do ordenamento jurídico brasileiro, o que poderia gerar uma grande dor de cabeça. Com a chegada das plataformas de apostas online, isso mudou completamente.

Primeiramente a lei brasileira não afeta em nada essas plataformas de apostas online, então elas podem oferecer qualquer tipo de jogo sem se incomodar com os empecilhos da lei, e você pode usá-las sempre que quiser. Em segundo lugar a qualidade dos jogos oferecidos nestes casinos online é mil vezes superior a qualquer tipo de opção de aposta disponível nas casas lotéricas.

E agora que o povo brasileiro se deu conta de que pode fazer apostas online, com um serviço de alta qualidade e opções ilimitadas de entretenimento, dificilmente as casas lotéricas vão conseguir voltar a ser o que eram antes. Exceto talvez pela mega da virada, mas isso ainda é algo que teremos que esperar para ver.

Mas afinal, vale a pena fazer apostas online?

A resposta para esta pergunta é bem óbvia. Vale muito a pena fazer aposta online, não só pelo fato de que você pode fazer apostas de uma maneira mais confortável, mas também pelo fato

de que é tudo mais prático, mais dinâmico, e você tem uma infinidade de opções diferentes dentre as quais pode escolher para fazer as suas apostas.

Fora isso, ao apostar online você não fica amarrado a apenas uma empresa, e se quiser, pode trocar de plataforma sempre que achar interessante, escolhendo outra que ofereça recursos e ferramentas mais adequados para aquilo que você deseja. Essa é a graça e a vantagem de ter múltiplas escolhas na hora de fazer suas apostas!

Além disso, as casas de apostas internacionais adoram o apostador brasileiro, e você inclusive encontra o jogo do bicho e outros clássicos das apostas brasileiras dentro delas, tudo para que você se sinta em casa na hora de fazer suas apostas. E, ainda por cima, você pode aproveitar diversas ofertas e promoções!

Isso mesmo, você pode receber bônus extras ao fazer seus depósitos, que fazem com que você tenha muito mais opções de apostas e entretenimento, sendo muito indicados para quem quer ter a sua disposição o que o mercado de apostas tem de melhor a oferecer. Então, sim, vale muito a pena fazer as suas apostas de forma online, aproveitando o que as melhores casas de apostas internacionais têm a oferecer para você na hora da sua diversão!