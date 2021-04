Será que dá? Liverpool já massacrou Real Madrid de Casillas, Ramos e Marcelo com placar mais que desejado nesta quarta

Nesta quarta-feira (14), o Liverpool recebe o Real Madrid em Anfield precisando vencer por, ao menos, 2 a 0 para conseguir virar o confronto e se classificar para as semifinais da Uefa Champions League.

Apesar das memórias mais recentes do duelo mostrarem uma final vencida pelos merengues em 2018 e um show de Benzema e Cristiano Ronaldo em 2014, os Reds já tiveram atuação histórica dentro de sua casa contra os rivais espanhóis.

Em 2009, o time comandado por Rafa Benítez teve Steven Gerrard e Fernando Torres inspirados para derrubar o Real de Iker Casillas, Sergio Ramos, Arjen Robben, Raúl e um jovem Marcelo.

Atacante do Liverpool concedeu entrevista exclusiva a Natalie Gedra, correspondente dos canais ESPN na Inglaterra

Depois de vencer por 1 a 0 no Santiago Bernabéu, o time inglês queria confirmar sua classificação (uma situação diferente da vivida atualmente), mas acabaram com uma sonora goleada por 4 a 0.

Torres e Gerrard abriram o placar no primeiro tempo em falhas individuais da defesa merengue. Na segunda etapa, o camisa 8 marcou um golaço no primeiro lance e Dossena fechou o marcador nos minutos finais.

Gerrard comemora um de seus gols em goleada sobre o Real Madrid Getty Images

E o placar ainda poderia ter sido pior. Apesar da partida marcante da dupla do Liverpool, muitos se recordam daquela noite europeia pelas defesas que Casillas fez ao longo dos 90 minutos, evitando um placar ainda mais elástico.

Àquela época, Rafa Benítez chegava nas quartas de final da Champions pela quarta vez em cinco anos com os Reds. Depois daquele ano, o time só voltaria a este estágio da Europa com Jürgen Klopp, em 2018.

O Real Madrid, por sua vez, vivia uma sequência tenebrosa no torneio. Pelo quinto ano consecutivo, os merengues eram eliminados nas oitavas de final e, no ano seguinte, embalariam o sexto, contra o Lyon, dessa vez com Cristiano Ronaldo, Kaká e Benzema no elenco.

A situação atual do Liverpool é muito diferente da que era vista em 10 de março de 2009. Mas o que ocorreu naquela noite pode inspirar o time de Klopp a conseguir mais uma grande vitória contra o Real e avançar na Liga dos Campeões.