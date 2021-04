‘Será que é obra de Deus?’ · .

Coberto com chagas e pústulas, Amenemhat 3º (André Ramiro) não deixará Sarai (Adriana Garambone) dormir em paz por conta de seus gritos em Gênesis. O faraó e toda a nobreza serão devorados por uma praga enviada pelo Criador para impedir que o rei do Egito se case à força com a irmã de Adália (Carla Marins) na novela bíblica da Record.

O faraó despertou a fúria divina ao jogar a mulher de Abrão (Zécarlos Machado) em seu harém. Prestes a ser violentada pelo mandachuva do Nilo, ela foi salva por um triz por Aat (Bianka Fernandes) e Khen (Pérola Faria) –que entraram em trabalho de parto e exigiram a presença da “estrangeira” em seus aposentos.

Em gratidão pelos serviços de parteira, o todo-poderoso do Nilo prometeu não encostar um só dedo na filha de Terá (Julio Braga), mas voltará atrás nas cenas que serão exibidas a partir desta segunda (19). O egípcio pedirá ao profeta que abençoe a sua união com a personagem de Adriana Garambone, mas ele baterá o pé e exigirá que o aliado liberte a sua meia-irmã.

Amenemhat não dará ouvidos às ameaças do patriarca e, assim, conhecerá toda a fúria do “Deus único”. Ele acordará em carne viva ao ser acometido por um surto de rubéola às vésperas da cerimônia e precisará contar com a bondade de Sarai para sobreviver –apiedada, ela continuará no palácio para cuidar de todos os membros da família real.

Poupada da doença, a cidadã de Ur vai passar noites em claro para cuidar das feridas do soberano e das rainhas, que gritarão com dores lancinantes. “Você deve estar aliviada. Pelo menos não virou esposa do faraó nem precisou se deitar com ele”, insinuará Agar (Hylka Maria).

“Como posso estar aliviada com esses garotos ardendo em febre, e a doença se alastrando pelo palácio?”, repreenderá Sarai, que então perceberá a lógica divina por trás da praga. “Será que é uma obra de Deus?”, questionará ela no folhetim de Camilo Pellegrini, Stephanie Ribeiro e Raphaela Castro.

Os pensamentos, no entanto, serão interrompidos pelos berros das nobres. “Isso é uma maldição dos deuses”, apostará Aat, que chegará a rasgar a pele de tanto se coçar. “Eles querem se vingar da gente”, acrescentará Khen, que terá as mãos amarradas para não se ferir mais.

Gênesis é uma adaptação livre do primeiro livro da Bíblia Cristã. O folhetim é dividido em sete fases e, atualmente, a Record exibe a quinta temporada –Jornada de Abraão.

