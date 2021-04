Serasa dá até 90% de desconto em dívidas no Feirão Limpa Nome

Nesta quarta-feira (21), a Serasa anunciou uma nova edição do Feirão Limpa Nome, muito conhecido por oferecer descontos incríveis no pagamento de dívidas. Nesse caso, o indivíduo com dívidas pode ter um desconto de até 90%, algo muito relevante para alguém que está com pendências que ainda não conseguiu pagar.

Embora o número de inadimplentes presentes no Brasil esteja diminuindo, conforme aponta a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), os que ainda permanecem nessa situação têm uma nova chance de fazer a negociação das dívidas com o Serasa.

Com o Feirão Limpa Nome do Serasa, diversos brasileiros conseguem quitar suas dívidas pagando apenas uma parte delas, algo que pode favorecer principalmente as famílias em dificuldade de quitar suas contas em aberto em tempos de dificuldade durante a pandemia.

Importante lembrar que muitas pessoas que estavam pagando suas dívidas acabaram encontrando certos problemas perante a uma menor renda durante esse período e até mesmo com o desemprego. Aumentando a dificuldade de ficar em dia até com as contas atuais e os gastos para sobreviver, acaba não sobrando dinheiro para que se pague as dívidas.

O Feirão Limpa Nome do Serasa já virou uma tradição no cronograma realizado pela empresa. No caso desta nova edição, se reunirá a participação de mais de 50 marcas diferentes, que se distribuem em vários segmentos.

Segundo consta no site oficial do Serasa Limpa Nome, algumas dessas marcas são: Tenda, Anhanguera, Casas Bahia, Itaú, Crefisa, Vivo, Tim, Oi, Claro, Carrefour, Unopar, Bradesco, Renner, Santander, Avon, dentre outras.

Como participar do Feirão Limpa Nome do Serasa?

Uma outra possibilidade oferecida nesse programa é que os consumidores possam fazer a negociação de parcelas de suas dívidas a partir de R$ 9,90, de modo que se torne algo bastante acessível até mesmo para famílias de baixa renda, mas que não querem estar com o nome sujo e sem problemas de crédito.

Para começar a fazer a negociação de suas dívidas e limpar o seu nome, basta seguir os 10 passos a seguir:

Entrar no site ou no aplicativo da Serasa; Acessar o endereço eletrônico do “Serasa Limpa Nome“; Ir na opção “Consultar dívidas grátis”; Realizar o cadastro; Escolher uma dívida ou débito que vai quitar, de acordo com o que aparece na tela; Analisar e escolher uma opção de negociação, de acordo com as possibilidades que se apresenta ao clicar em cada um dos seus débitos; Escolher a forma de pagamento, seja à vista ou a prazo; Caso for a prazo, defina uma data de vencimento para realizar o pagamento; Ter acesso ao boleto bancário gerado, seja virtualmente ou impresso; Pagar o boleto dentro do prazo limite estabelecido em agência ou aplicativo.

Importante lembrar que o cadastro citado pode ser feito através de diferentes canais de comunicação, como o aplicativo do Serasa Limpa Nome pelo, por meio do telefone 0800 591 1222 ou até mesmo pelo número de pelo WhatsApp, que é o 11 99575-2096. Outra forma é a presencial nas agências dos Correios, embora não seja recomendado por conta da pandemia.