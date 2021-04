Serasa Score: Veja 5 dicas de como AUMENTAR seus pontos!

Para muitas pessoas, as dificuldades de conseguir crédito no Brasil acaba sendo bastante complicadas. O Serasa Score se trata de uma pontuação que varia de 0 a 1.000. Essa pontuação é uma forma de quantificar a chance de uma pessoa pagar suas contas corretamente nos próximos 12 meses.

O Serasa Score de crédito nada mais é do que uma ferramenta que auxilia na concessão de crédito, aumentando a chance de que alguns negócios aconteçam. A pontuação do Score Serasa indica uma maior ou menor confiança das pessoas no quesito “bom pagador”. Com isso, as instituições financeiras e os próprios bancos e financeiras costumam facilitar o acesso ao crédito para quem tem mais pontos.

O Serasa Score é totalmente gratuito e você pode fazer a consulta sem custos. Os passos para realizar a consulta e ver seu Score de crédito são os seguintes:

Acessar o site da Serasa ;

; Entrar na opção “Consultar CPF Grátis”;

Coloque o número do seu CPF;

Digite sua senha, caso já tenha;

Se você não possui um cadastro é preciso primeiro preenchê-lo;

O seu Serasa Score será mostrado logo que você seguir os passos acima;

Vantagens de ter um Score alto no Serasa

Ter uma pontuação alta no Serasa Score facilita que você possa ter acesso a empréstimos, cartões de crédito, financiamentos ou qualquer outro benefício. Isso acontece porque quanto mais pontos mais você é considerado um bom pagador. Como não existe uma garantia real de que os fornecedores de empréstimos terão seu dinheiro pago, se viu a necessidade de existir esses índices. Assim eles podem analisar pelo menos a chance de uma pessoa dar um calote.

Obviamente que a pessoa que acaba dando um calote numa instituição fica com seu nome sujo, apresentando maior dificuldade de conseguir empréstimos e crédito. Mas a instituição que sofreu o calote também fica sem o dinheiro, de modo que não pagar de uma dívida acaba prejudicando os dois lados.

No final das contas, fornecer um empréstimo ou um serviço relacionado ao crédito trata-se muito mais do que dinheiro, e sim de uma troca de confiança. Os juros, por exemplo, estão diretamente relacionados a essa questão.

Quanto maior o risco de um empréstimo para quem está fornecendo o dinheiro, maior a tendência do juros associado ser maior, embora isso não seja uma regra, necessariamente. É muito importante que você avalie quais são as ações que você terá no seu dia-a-dia para aumentar a pontuação do seu Serasa Score.

Dicas de como aumentar sua pontuação

Quanto maior for a sua pontuação, maior a confiança das instituições de crédito em te fazer um empréstimo ou fornecer um cartão quando você precisar. É por isso que é tão importante você saber das dicas que serão passadas a seguir.

Ter contas em seu nome

Muitas pessoas acabam tendo contas no nome de outra pessoa com a qual mora junto. Não há nada de errado nisso, mas ultimamente, as instituições financeiras de crédito tem tomado isso como um dos pontos da análise no momento de fornecer ou não um serviço de crédito ou empréstimo.

Usar o Serasa Score Turbo

Por meio do Serasa Scores Turbo você realiza alguns acordos de negociação de dívida para aumentar os seus pontos na mesma hora. Negociação das contas pendentes, ainda mais as que estão vencidas e em atraso, é algo essencial para melhorar seu histórico de crédito e aumentar sua pontuação.

Ter um menor número de cartões de crédito

Se você pensa que por já ter conseguido vários cartões de crédito de outras empresas fica mais fácil alcançar empréstimos ou mais cartões, você está muito enganado. As instituições avaliam que quanto maior o número de cartões de crédito que você tem, maior também será o risco de você estar em dia com todas elas, mesmo que as contas estejam quitadas.

Deixar os dados na Serasa sempre atualizados

Se você está procurando manter o seu nome e seu histórico de crédito em uma situação melhor a cada dia, é preciso sempre estar atualizando seus dados no Serasa. No momento de uma análise, dados antigos ou falta de informações podem te prejudicar na hora de conseguir um serviço de crédito ou empréstimo, já que essas instituições querem saber a sua situação atual.

Pagar as contas em dia

Talvez essa dica possa parecer clichê, principalmente para quem está com dificuldades de pagar as suas contas. No entanto, fazer o possível para estar em dia com todas as suas contas é algo muito importante para aumentar seu Score, já que o cumprimento de prazos é algo que as instituições prezam na hora de fornecer um serviço de crédito.

Algumas pessoas até tem o dinheiro para pagar as contas, mas não o fazem na data por esquecer ou então por ficam adiando em pagar. De qualquer modo, é importante frisar que essas são apenas algumas dicas que podem te ajudar a aumentar seu Score no Serasa. No entanto, não é apenas seguindo uma ou outra que vai trazer o seu benefício. O que vai te ajudar de verdade é seguir essas e outras em conjunto e que deve ser feito de forma contínua.