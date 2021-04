Sérgio Coelho expõe participação e se rende ao talento de reforço do Atlético: “Foi selecionado com muito critério”

Tomando a frente na contratação de vários jogadores no Atlético, Sérgio Coelho definiu a chegada de um de seus reforços como uma peça com encaixe perfeito no clube. O clube anunciou 4 nomes até o momento e ainda observa algumas possibilidades de mercado.









Desta vez, trata-se de Tchê Tchê, que está emprestado até o fim de maio de 2022, com opção de venda. Antes de sua confirmação, o Galo já havia apresentado o lateral esquerdo Dodô, o meia Nacho Fernández e o atacante Hulk. Nessa linha, o presidente comentou sobre o planejamento do clube para contratações pontuais em 2021, como considera essa mais recente.

“Quando eu fui lançado como presidente do Atlético, posteriormente eleito, eu noticiei que o Atlético faria algumas contratações, poucas. E pontuais. E que seria entre quatro, seis, cinco, seis atletas. Você é o quarto“, afirmou o mandatário alvinegro, conforme publicou o GloboEsporte.com, ponderando que a chegada do volante não foi definida simplesmente pelo desejo do treinador, mas também da diretoria.

Volante chega com moral no Galo – Foto: Pedro Souza/Flickr Oficial do Atlético/Divulgação.



“Considere que você foi selecionado com muito critério pela diretoria, comissão. Isso significa que você chega ao Atlético de uma forma muito bem querida por todos e confiantes no seu trabalho”, salientou Sérgio Coelho, confirmando uma participação principal do diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano.

“Você veio por uma escolha do clube. Obviamente, ter trabalhado com Cuca facilita. Mas o clube tem processo de contratação, que funciona, que nós respeitamos. Neste processo, chegamos ao teu nome e à viabilidade do negócio também”, finalizou o presidente.