Sergio Guizé celebra sucesso do transplante capilar; confira antes e depois

Sergio Guizé está satisfeitíssimo com o resultado do transplante capilar. O ator participou de uma live no Instagram do cirurgião plástico Antonio Ruston, responsável por realizar o procedimento nele, e afirmou que dar fim a calvície foi a melhor coisa que ele fez na vida.

“O cabelo ficou super natural e mais luminoso. Estou muito feliz com o processo todo. Vale muito a pena. Confesso que dava um certo medo. Eu imaginava que seria bem pior. Mas se eu soubesse que era tão tranquilo, eu teria feito antes. A autoestima fica lá em cima. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida nesses meus 40 anos. Estou muito feliz com o resultado”, declarou.

O ator ainda revelou que quando era adolescente era “cabeludo”. A queda de cabelo começou aos 18 anos. “Eu era cabeludo. Aí fui entrar no tiro de guerra, e para as pessoas não me zoarem, eu cortei, fiz topete, foi aí que vi que estava faltando um pedacinho. Tenho histórico de calvície na família”, contou.

Confira o antes, durante e depois do ator: