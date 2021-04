Sergio Ramos se lesiona novamente e pode parar por um mês

O Real Madrid anunciou que Sergio Ramos sofre com uma lesão na panturrilha e o jornal “As” diz que o atleta ficará cerca de um mês longe dos gramados. Dessa forma, o defensor perde os jogos mais importantes da temporada até o momento, como os duelos contra o Liverpool pelas quartas de final da Champions League e o clássico contra o Barcelona.

Nesta temporada, o defensor já perdeu 20 partidas com a camisa merengue por conta dos problemas físicos. Ainda sem saber se o Real Madrid estará nas semifinais da Liga dos Campeões e podendo perder todos os jogos do mês de abril, o líder da equipe terá pela frente mais cinco confrontos pelo Campeonato Espanhol antes do fim da época.

> Veja a tabela da La Liga

A lesão acontece em um momento muito ruim para Sergio Ramos, pois o zagueiro termina seu contrato com o gigante espanhol ao final da temporada e não consegue ter uma sequência para barganhar na renovação. Com isso, o fim do ciclo do capitão parece estar próximo e o PSG é um dos principais interessados em sua contratação.