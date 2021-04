Sergio Ramos testa positivo para COVID-19

Sergio Ramos se tornou ‘desfalque duplo’ no Real Madrid. O clube confirmou em seu site oficial que o zagueiro testou positivo para COVID-19.

Com isso, o espanhol ficou fora da delegação que viajou para a Inglaterra, onde a equipe enfrentará o Liverpool pelas quartas de final da Uefa Champions League.

O defensor só acompanharia o elenco, já que está entregue ao departamento médico por conta de uma lesão muscular na panturrilha esquerda sofrida enquanto atuava pela seleção espanhola.

Com isso, o jogador ficou de fora das últimas quatro partidas merengues, incluindo a vitória diante do Barcelona no El Clásico, disputado no último sábado.

O coronavírus amplia o leque de problemas que Sergio Ramos vem enfrentando nesta temporada com o Real Madrid. Sem uma definição sobre a renovação de contrato no clube, o zagueiro atuou em apenas dois dos últimos 16 jogos oficiais da equipe.

Em fevereiro, no auge dos problemas internos sobre as discussões sobre ampliar ou não seu vínculo, o defensor decidiu se submeter a uma cirurgia para corrigir questões no menisco esquerdo que causavam dores.

Sergio Ramos é o segundo jogador do elenco merengue a testar positivo para COVID-19 no Real Madrid nos últimos dias. Além dele, Raphaël Varane perdeu os confrontos diante de Liverpool e Barcelona pelo mesmo motivo.

Segundo informações do jornal Mundo Deportivo, o clube prepara uma nova rodada de testagem dentro do departamento do futebol para tentar identificar contaminados.