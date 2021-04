SERGIPE: PRF apreende 70kg de cloridrato de cocaína avaliados em R$ 11 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira, 12, um carregamento de 70 kg de cloridrato de cocaína avaliados em quase R$ 11 milhões. O fato ocorreu no km 102 da BR-101, município de São Cristóvão.

De acordo com a PRF, a equipe deu ordem de parada ao condutor de uma GM/Zafira, com placas da Bahia, e durante vistoria detalhada, localizou um fundo falso com mecanismo eletrônico de abertura. No interior, havia 69 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 71,36 kg da droga.

Também foram encontradas 246 munições de variados calibres e uma pistola 9mm, inserida em um kit que a transformava em submetralhadora, ou seja, que lhe permitia atirar em rajada.

Ainda segundo a PRF, o motorista alegou que receberia R$ 5 mil pelo transporte do ilícito, de Guarulhos/SP até a capital sergipana. Ele foi detido e encaminhado à sede da Polícia Federal, em Aracaju, junto com a arma, as munições e a droga.

Com informações da PRF/SE