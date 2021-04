Sem clube desde que deixou o Cruzeiro em janeiro deste ano, Luiz Felipe Scolari revelou que teve a possibilidade de ser técnico do Boca Juniors e que deseja ser técnico do time argentino.

Felipão, de 72 anos, até falou em encerrar sua carreira de técnico no clube argentino.

“Já disse uma vez que o clube que eu gostaria de dirigir seria o Boca, porque eu penso que existiria uma identificação muito grande do meu jeito de ser e do meu estilo de treinador com o Boca Juniors. A possibilidade existiu há um ano, quando houve uma eleição, e depois passou”, disse Felipão, ao programa de rádio “Super Deportivo”, da Argentina.

O técnico veterano disse que no momento ainda não quer retomar a carreira e se concentra em primeiro tomar a segunda dose da vacina contra a COVID-19.

“Nesse momento já tomei a primeira dose da vacina, em 15 dias devo tomar a segunda dose, e depois ouvirei propostas de qualquer lugar do mundo. Tenho uma ou outra proposta, mas primeiro vou pensar nos cuidados que tenho que ter. Na Argentina, o Boca seria um time maravilhoso para treinar, um time que acho que seria o ideal”.

“Seria como a cereja do bolo. Dirigi em sete países diferentes, não tive a oportunidade de treinar na Argentina. Na América do Sul não treinei fora do Brasil, mas depois saí para outros países. A Argentina seria o ideal e seria o culminar do encerramento de carreira”, finalizou.