“Seria ruim vê-lo fora do Barcelona”: Sávio dá pitaco sobre Messi e traça paralelo com situação de Sérgio Ramos

Lionel Messi ainda deixa não só a Catalunha, mas também todos que apreciam ou que têm ligação com o futebol Espanhol, em estado de suspense sobre o rumo que dará para a carreira. La Pulga tentou a liberação em 2020, alegando uma brecha que permitiria a saída sem custos, mas a diretoria catalã exigiu o cumprimento do vínculo até o final, marcado para o final de junho, o craque argentino só vai se decidir quando a temporada terminar.









Contudo, na semana do ‘El Clásico’, um ex-jogador do Real Madrid se pronunciou sobre o suspense que envolve a permanência de Messi no Blaugrana. Sávio, ex-meia que jogou na equipe merengue entre 1998 e 2003, traçou um paralelo entre a situação de La Pulga e Sérgio Ramos, que também tem o vínculo terminado em junho, é alvo de especulações e ainda não se acertou com o Madrid.

Em entrevista à Espn Brasil, Sávio destacou o significado da permanência de Messi: “É um bem maior do Barcelona, é um símbolo, um mito dentro do clube, no futebol espanhol e mundial”. Na sequência, o ex-jogador fez o comparativo com Sérgio Ramos:

“Da mesma forma que falo do Sérgio Ramos (em uma possível saída do Real), também falo que seria ruim ver Messi fora do Barcelona, minha torcida é para que ele fique, que termine essa carreira excepcional e tão vitorioso no clube que o projetou, em seu clube de coração e grande como o Barça”, pontuou Sávio, para concluir: “A importância dos dois é imensa, eles podendo terminar essa história dentro de seus times seria fantástico não só para os clubes, mas para o futebol espanhol”.

Apenas dois pontos separam Barcelona e Real Madrid na tabela do Campeonato Espanhol. Os dois rivais estão na segunda e terceira posição respectivamente e vão se enfrentar neste sábado(10), no Estádio Alfredo di Stéfano, já que o estádio do rival do Barça, o Santiago Bernabéu passa por reformas no momento.