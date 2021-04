Série de 9 jogos em 27 dias, 2 clássicos e estreia: Mancini busca reação imediata e expõe rodízio no Corinthians

Depois de sair derrotado contra a Ferroviária, de virada, por 2 a 1, o Corinthians se prepara para enfrentar nove jogos nos próximos 27 dias. Já estão definidas todas as datas dos confrontos das fases de grupo do Campeonato Paulista e também da Copa Sul-Americana, que será no dia 22 de abril, contra o River Plate, do Paraguai.

Após iniciar na competição continental, considerada importante nos bastidores, três dias depois, o Timão enfrentará o Santos, pela rodada de número oito do estadual. A sequência dura continua com Peñarol, pela Sul-Americana, e São Paulo, novamente pelo Paulistão.

Após após o dia 13 de maio, contra o Peñarol, já no Uruguai, que o Alvinegro terá uma semana de descamso, pois voltará a campo apenas no dia 20. Vale lembrar que a tendência é que as datas sigam apertadas com o avanço do Corinthians às fases finais do estadual.

Mancini é questionado pelo baixo rendimento do time – Foto: Ettore Chiereguini/AGIF.



Já prevendo um desgaste, possíveis leões e suspensões, Mancini já deixou claro que fará um rodízio no elenco, com time titular disputando jogos mais importantes, e time reserva sendo usado com frequência, jogo sim, jogo não, para não desgastar os principais jogadores.

Confira a tabela detalhada do Corinthians nas próximas semanas, conforme publicada pelo GloboEsporte.com:

Rodada 7 (Paulistão)

16/4 – Corinthians x São Bento (20h)

Rodada 6 (Paulistão)

18/4 – Corinthians x Ituano (22h)

Rodada 1 (Copa Sul-Americana)

22/4 – River Plate-PAR x Corinthians

Rodada 8 (Paulistão)

25/4 – Santos x Corinthians

Rodada 2 (Copa Sul-Americana)

29/4 – Corinthians x Peñarol

Rodada 10 (Paulistão)

2/5 – Corinthians x São Paulo

Rodada 3 (Copa Sul-Americana)

6/5 – Sport Huancayo-PER x Corinthians

Rodada 12 (Paulistão)

9/5 – Corinthians x Novorizontino

Rodada 4 (Copa Sul-Americana)

13/5 – Peñarol x Corinthians

Rodada 5 (Copa Sul-Americana)

20/5 – Corinthians x Sport Huancayo

Rodada 6 (Copa Sul-Americana)

26/5 – Corinthians x River Plate-PAR