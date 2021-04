Série de Karol Conká “A vida depois do tombo” já tem data para estrear

Karol Conká foi uma das participantes do BBB 21, e a cantora deu o que falar no reality show. Após muitas polêmicas e brigas com os confinados, a rapper foi a “vilã” da edição e teve uma eliminação com recorde histórico de votos, 99,17%. Para tentar amenizar a passagem desastrosa no programa, que afetou inclusive o seu trabalho com contratos encerrados, a vida de Karol será retratada em uma série documental do Globoplay, plataforma de streaming.

A série estreia no dia 29 de abril, e terá o nome “A Vida Depois do Tombo” faz um trocadilho com uma das músicas de maiores sucessos da cantora de Curitiba. O documentário irá abordar a vida de Karol após a conturbada passagem pelo BBB 21.

“A Vida Depois do Tombo” é a nova série da Globoplay. (Foto: Divulgação Globo)



A cantora causou polêmica desde as primeiras semanas de confinamento. Teve brigas e desentendimentos com Lucas Penteado, Juliette Freire, Arcrebiano e Carla Díaz. Com Lucas, foi o pior momento dentro do reality, quando não deixou o brother jantar na mesa junto com todo mundo.

Karol Conká teve a maior rejeição no BBB 21. (Foto: Reprodução TV)



Por conta dessa e de outras ações, perdeu muitos seguidores no Instagram e alguns contratos publicitários e de trabalho. Karol teve o show cancelado no Festival Rec-Beat, mesmo que tenha sido gravado antes do BB21. Já o programa que tinha no GNT, “Prazer Feminino”, também foi cancelado.