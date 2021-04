Série de Karol Conká “A Vida Depois do Tombo” tem 200 horas de gravação

Após participação no Big Brother Brasil polêmica e com alro índice de rejeição do público, Karol Conká vai estrelar uma série documental no Globoplay, “A Vida Depois do Tombo”, que estreia no dia 29 de abril. A documentário mostrará a vida da cantora após o reality show.

A diretora da série, Patrícia Carvalho, em entrevista para o programa “Se Joga”, da TV Globo, revelou que foram gravadas 200 horas da vida da artista. “São 200 horas de gravação. A gente está finalizando, tem muita coisa boa, muita expectativa.”

“A Vida Depois do Tombo” é a nova série da Globoplay. (Foto: Divulgação Globo)



A série terá quatro episódios, e o nome “A Vida Depois do Tombo” faz um trocadilho com uma das músicas de maiores sucessos da cantora de Curitiba, que causou polêmica desde as primeiras semanas de confinamento. Teve brigas e desentendimentos com Lucas Penteado, Juliette Freire, Arcrebiano e Carla Díaz. Com Lucas, foi o pior momento dentro do reality, quando não deixou o brother jantar na mesa junto com todo mundo.