Sertanejo Léo Magalhães será pai novamente

O cantor Léo Magalhães e a influenciadora digital Josi Neves esperam o primeiro filho do casal. Os dois se casaram em abril de 2021 e este é o terceiro filho do sertanejo, que já é pai de Mariana e Valentina. A informação foi divulgada aos fãs por meio de um post feito no instagram de Josi.

“Um sonho antigo de ser mãe está se materializando. Imaginei tantos anos você aqui dentro, meu arco-íris. E agora Papai do Céu te enviou no momento perfeito dEle. Muita gratidão e alegria com essa ocasião mágica. Obrigada papai @leomagalhaesoficial, por insistir em entrar na minha vida, por ser a peça principal, por ter os mesmos propósitos que eu e por me fazer uma mulher realizada. Você é um homem segundo o coração de Deus, um esposo incrível, um orgulho. Obrigada pela família linda que estamos construindo”, escreveu a influencer na legenda do post.

