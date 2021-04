Sertanejo Maicon revela que tem bala alojada na cabeça há 20 anos · .

O sertanejo Maicon, que faz dupla com o irmão Marlon, revelou que vive com uma bala alojada na cabeça há mais de 20 anos. O cantor contou que foi vítima de um tiro acidental quando era garoto e não pode tirar o projétil por correr risco de perder a visão ou a audição.

Atualmente com 41 anos de idade, ele disse que foi atingido por um disparo na casa de um colega. A família do jovem tinha uma coleção de armas.

“Na época de moleque, fui na casa de um amigo acompanhado de um outro amigo. Quando chegamos lá, esse meu amigo foi mostrar as armas que a família dele tinha penduradas na parede. Ele pegou uma delas e brincou: ‘Já pensou se tivesse uma bala?’. E tinha mesmo. A arma foi disparada na direção da minha cabeça”, disse em entrevista ao podcast Flow.

O artista disse ainda que deixar a bala alojada foi uma recomendação médica. “A bala está até hoje na minha cabeça. Não pude tirá-la porque está entre o nervo da visão e o da audição. Na hora em que foram abrir, o médico disse que não poderia tirar. Se tirar, fico cego ou surdo. Aí deixei”, completou.

Ele ressaltou também que desde então precisa tomar cuidado para não sofrer nenhum impacto na cabeça: “Só preciso ter cuidado para não bater uma bola ou coisa assim porque pode deslocar a bala”.

Essa não foi a única experiência de quase morte do cantor. Maicon revelou que também sobreviveu a um grave acidente, quando o micro-ônibus em que estava foi atingido por um outro veículo em alta velocidade. Ele ficou oito dias em coma. “Ganhei várias cicatrizes no peito e a gente nunca fica 100% novamente”, disse.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia