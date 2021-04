SESC RJ tem vagas de emprego em Nova Friburgo; veja cargos

O SESC RJ tem vagas de emprego disponíveis em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. As oportunidades abertas estão divulgadas para os cargos de Camareiro. A empresa está a procura de profissionais que possam colaborar com os bons resultados e sucesso. Veja, a seguir, como se inscrever e demais informações importantes!

SESC RJ tem vagas de emprego para Camareiro

O SESC RJ está divulgando vagas de emprego concentradas no cargo de Camareiro. No geral, são duas oportunidades disponíveis em Nova Friburgo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de abril. A empresa não forneceu detalhes sobre os salários, mas citou alguns benefícios que fornecerá aos contratados. Dentre eles, estão:

Auxílio creche;

Previdência privada;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale transporte;

Vale alimentação.

Os candidatos que desejam concorrer às vagas anunciadas pelo SESC RJ, precisam possuir mais de 18 anos de idade, nível fundamental completo e experiência no setor de atuação. As principais tarefas dos contratados dentro da função serão: realizar serviços de limpeza, identificar informações de check-in, vistoriar os apartamentos, encaminhar objetos esquecidos aos responsáveis, entre outras atividades.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas disponíveis no SESC RJ, devem entrar na página de participação, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação até o dia 25 de abril. O Serviço Social do Comércio é uma instituição privada que oferece serviços dentro das áreas de Saúde, Educação, Lazer, Assistência e Cultura. Sua história começou no ano de 1946 e, neste momento, está presente em todos os estados do território nacional.

Para obter mais informações e conhecer todos os serviços do SESC RJ, acesse o site oficial e conheça a corporação.

