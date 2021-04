Sesi e Senai oferecem oportunidades no Maranhão

Está em busca de uma oportunidade profissional? Esta pode ser a sua chance! O Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) anunciaram a abertura das inscrições para seu novo processo seletivo, que visa recrutar profissionais de nível médio e superior para atuação em todo o estado. Mas, os interessados devem correr, já somente serão aceitos os cadastros realizados até a próxima quarta-feira (21).

Há chances para as posições de analista, suporte técnico e de instrutor nas áreas de Informática, Mecânica, Química, Metalmecânica, Eletrotécnica, Têxtil e Vestuário, Mecânica Automotiva, Madeira e Mobiliário, Educação Artística, História, Matemática, Biologia, Geografia, Física, Língua Portuguesa e Educação Física. As instituições também recrutam para a função de professor de ensino infantil, fundamental e médio.

Os candidatos devem ter disponibilidade para atuar nas cidades de Imperatriz, Açailândia, Bacabal, Rosário, Balsas, Caxias e São Luís, onde estão localizadas as sedes do Sesi e Senai. Outros requisitos podem variar de acordo com a posição.

Os salários variam de acordo com o cargo desejado, podendo variar entre R$ 1.100 e R$ 5.711, 86. Algumas vagas preveem o pagamento de acordo com a carga horária exercida, entre R$ 19,16 a R$ 27,31.

Como participar das vagas de emprego

Os interessados devem acessar o site https://sistemas.fiema.org.br/seletivos/, escolher o processo seletivo que desejam participar e, claro, se inscrever. Os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa, que varia de R$ 70 e R$ 90, conforme o nível de escolaridade exigido.

O processo seletivo será compostos por uma prova objetiva e prática, além da entrevista de emprego. A avaliação está prevista para ser realizada no dia 2 de maio na cidade de interesse. Os processos seletivos serão feitos pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL). As inscrições devem ser realizadas até o dia 21 de abril.

