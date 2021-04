Sessão da Tarde 27/04: “Diferenças e Semelhanças” é o filme desta terça-feira

A Sessão da Tarde exibirá, nesta terça-feira (27), o filme “Diferenças e Semelhanças”, de 2013, que possui uma história fantástica que envolve irmãs gêmeas e uma situação extraordinária pelo qual elas passam.

A história é centrada em Laurel, que vive às turras com sua irmã gêmea Audrey (as duas são interpretadas por Zoe Kazan). A primeira vive com seu pai viúvo, o ajudando a falsificar pinturas famosas, enquanto a segunda é bem sucedida como corretora de imóveis.









Enquanto ia para casa no dia de seu aniversário, Audrey morre em um acidente de carro. A cidade toda acredita, no entanto, que Laurel foi quem morreu. Ela assiste ao seu próprio funeral e assume definitivamente a identidade da irmã, além de assumir o emprego e as posses de Audrey.

Aí meu filme preferido na sessão da tarde de amanhã �� — bandida ruim ✌�� (@beadebarros)

April 27, 2021





O filme é um tanto quanto previsível em sua mensagem, mas diverte com a nova vida de Laurel ao assumir a identidade da irmã morta, principalmente depois que ela começa a se envolver com Basel (Jake Johnson), vizinho de seu apartamento na cidade grande.

“Diferenças e Semelhanças” tem alguns méritos técnicos, como sua fotografia e cenários, mas é um filme um tanto quanto superficial em seus temas e não é o tipo de trabalho que fica na cabeça do espectador depois de um tempo após seu final. Mas diverte para quem quer quer apenas passar o tempo.