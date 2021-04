Sessão da Tarde: Globo exibe A Teoria de Tudo nesta sexta-feira (23), filme protagonizado por Eddie Redmayne | Stephen Hawking

A Sessão da Tarde promete emocionar os telespectadores nesta sexta-feira (23). Isso porque a Globo exibe A Teoria de Tudo, filme protagonizado por Eddie Redmayne e baseado na história de Stephen Hawking.

O longa acompanha os principais acontecimentos na vida do astrofísico. A obra mostra as descobertas de Hawking sobre o tempo e ainda segue o romance do britânico com Jane Beryl Hawking.

Felicity Jones e Eddie Redmayne, estrelas do filme A Teoria de Tudo. Foto: Getty Images



Lançado em 2014, quando Stephen Hawking ainda estava vivo, A Teoria de Tudo também mostra a superação do cientista depois de ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença motora degenerativa.

Sessão da Tarde: A Teoria de Tudo rendeu a Eddie Redmayne o Oscar de melhor ator

Na época, A Teoria de Tudo recebeu cinco indicações ao Oscar. Eddie Redmayne, que deu vida a Stephen Hawking no cinema, levou a estatueta de melhor ator na ocasião.

Vale lembrar que A Sessão da Tarde está programada para começar às 15h10 (de Brasília) nesta sexta-feira (23), na tela da Globo, após o Plantão BBB.