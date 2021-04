‘Seus agentes nos traíram no momento-chave’

Em entrevista ao jornal Sport, o megaempresário André Cury, conhecido por ser o “braço direito” do Barcelona no mercado sul-americano há muitos anos, revelou como o time catalão perdeu a disputa pelo atacante Vinicius Jr. para o Real Madrid.

Segundo o agente brasileiro, os blaugranas começaram a observar a então joia do Flamengo muito antes dos merengues e estavam avançados na contratação, mas acabaram “traídos” no momento decisivo de fechar negócio.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“No caso do Vinicius Jr., estávamos [refere-se ao Barcelona] três anos e meio à frente do Real Madrid, mas fomos traídos por seus empresários, Frederico Penna e Stefano Hawilla, que já tinha chegado a um compromisso com o Barça”, afirmou Cury.

“O cliente da empresa deles éramos nós (Barcelona), e não o Madrid. Eu tinha uma amizade gigantesca com eles, ao ponto de ser padrinho de casamento e dos filhos deles. Mas, no momento chave da operação, eles nos apunhalaram”, seguiu.

“15 dias antes de ser contratado pelo Real Madrid, aqui no Brasil, Vinicius dizia que era torcedor do Barça, que seu ídolo era Neymar e que Messi era melhor que Cristiano Ronaldo. Depois, falou o que quis quando já estava no Madrid”, completou.

Vinicius Jr. comemora após marcar para o Real Madrid sobre o Liverpool EFE

Cury ainda insistiu no tema e deu mais detalhes da “traição”, como ele mesmo disse.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Seus agentes e o pai do Vinicius estavam em Barcelona. O Wagner Ribeiro [empresário ligado ao Real Madrid] ligou para o Florentino (Pérez, presidente do Real) e o avisou. Em seguida, convidou o Vinicius pai e os empresários para ir a Madri. Eles nos avisaram que iriam, mas que nada aconteceria, porque o atleta já era do Barcelona”, contou.

“Havia um compromisso de palavra por parte deles. Depois, eles voltaram a Barcelona, fecharam o acordo definitivo conosco e apertaram nossa mão… Depois, desapareceram e nos traíram”, reclamou.

No fim das contas, Vinicius Jr. foi contratado por 45 milhões de euros pelo Real Madrid.

Inicialmente, ele jogou pelo Real Madrid Castilla, a equipe B dos blancos, mas depois foi promovido e vem se firmando cada vez mais como titular.





Atualmente, possui 107 jogos com a camisa merengue, com 14 gols marcados e mais 22 assistências distribuídas.