Sex and The City: John Corbett vai reprisar seu papel como Aidan

O ator John Corbett revelou que vai reprisar seu papel como Aidan Shaw no revival de Sex And The City. Em entrevista ao portal americano Page Six, Corbett contou estar animado para reviver o papel do ex-namorado de Carrie Bradshaw, interpretada pela atriz Sarah Jessica Parker. Ainda durante a entrevista, ele revelou que fará parte de vários episódios, mas não especificou a quantidade exata.

Na versão original da série, Aidan Shaw era um designer de móveis que teve um relacionamento com Carrie, mas ela o traiu com Mr. Big e, depois, o deixou. No primeiro filme da franquia, os dois se reencontraram em Abu Dhabi e chegaram até mesmo a se beijar.

(Fonte: HBO/Divulgação)Fonte: HBO

Saiba mais sobre o revival de Sex and The City

Produzido pela HBO Max, o reboot da série foi intitulado como And Just Like That… e conta com a participação de três atrizes da versão original: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Kim Catral optou por não voltar ao seu papel como Samantha após diversos desentendimentos com a protagonista do seriado.

Depois de 6 temporadas, a série foi finalizada em 2004 e deu origem a mais dois filmes da franquia. Embora houvessem rumores para um 3º filme, o projeto, se existiu, nunca saiu do papel.

A produção do HBO Max deve estrear ainda em 2021. Porém, até o momento, a data de lançamento não foi revelada.

E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe seu comentário no espaço abaixo e aproveite para compartilhar o artigo em todas as suas páginas nas redes sociais!