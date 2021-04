Shang-Chi: A Lenda dos Dez Anéis: novo filme da Marvel ganha 1º trailer

A Marvel lançou nesta segunda-feira (19) o primeiro trailer do filme Shang-Chi: A Lenda dos Dez Anéis, produção que deve apresentar o novo herói mestre do Kung Fu da franquia.

A trama acompanha Shang-Chi, um jovem chinês recluso que aprende artes marciais com seu pai. Quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser. Confira a prévia:

[embedded content]

Também foi divulgado o primeiro poster oficial do longa. Já a revista EW publicou novas fotos promocionais da produção, revelando mais detalhes do traje usado pelo personagem principal.

Marvel/Divulgação

Além do ator Simu Liu no papel principal, o longa deve contar com Awkafina e Tony Leung. O roteiro é de Dave Callaham, responsável por Mulher-Maravilha 1984 e Godzilla (2014), e a direção ficará com Destin Cretton, de O Castelo de Vidro e Temporário 12.

The first look at ‘SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS’. (Source: @EW) pic.twitter.com/9PHouJPVyk — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 19, 2021

A estreia do filme está marcada para o dia 3 de setembro nos Estados Unidos.







Fonte: Tecmundo