Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis: assista ao primeiro trailer do filme

Foi divulgado nesta segunda-feira (19) o primeiro trailer de “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, filme que integra a nova fase do Universo Cinematográfico da Marvel Studios. O longa tem previsão de estreia para setembro deste ano.

O filme contará a história de Shang-Chi, que foi treinado desde criança pela chamada “Organização dos Dez Aneis”, mas abandonou tudo para viver uma vida normal. Agora, ele deve confrontar seu passado ao enfrentar uma rede de intrigas que o deixam cara a cara com seu pai, Wenhu, comandante do grupo que o treinou.









Através das redes sociais, o ator Simu Liu, intérprete do personagem principal do filme, comemorou o lançamento da primeira prévia, que aconteceu no dia de seu aniversário. “Quem disse que você só recebe apenas presentes no dia do aniversário?”, brincou ele.

A aparição do personagem era aguardada pelos fãs da Marvel, já que Shang-Chi já foi membro dos ‘Vingadores‘ nos quadrinhos, e deve ter importância na nova fase cinematográfica do estúdio. O filme conta com Tony Leung como Wenwu (o verdadeiro Mandarin do Universo da Marvel); Awkwafina como Katy, Meng’er Zhang como Xialing, Michelle Yeoh como Jiang Nan, Ronny Chieng como Jon Jon, Fala Chen como Jiang Li e Florian Munteanu como o vilão Punho de Navalha.