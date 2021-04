Shazam! 2: Lucy Liu se junta ao elenco como a vilã Kalypso

Shazam! 2 tem mais uma vilã confirmada. Segundo informações do site Variety, a atriz Lucy Liu fará parte do elenco da sequência como Kalypso, irmã de Hespera, interpretada por Helen Mirren.

Quem é Kalypso?

Tanto Kalypso, quanto Hespera, não fazem parte dos quadrinhos da DC. As personagens vêm da mitologia grega e são filhas do titã, Atlas. Lembrando que os poderes de Shazam são derivados de diferentes lendas, a maioria delas da Grécia Antiga. Inclusive, a sua resistência vem do próprio Atlas.

Com duas vilãs confirmadas, a sequência de Shazam! pode apresentar ainda mais antagonistas. Ao fim do primeiro filme, vemos Billy Batson (Asher Angel/Zachary Levy) compartilhando os seus poderes com os seus irmãos adotivos.

Com mais super-heróis, não seria estranho que a próxima produção tivesse uma batalha entre grupos de heróis e vilões.

Elenco de Shazam! 2

Apesar de ser o primeiro filme de super-herói de Lucy Liu, a atriz já é experiente em longas de ação, atuando em produções como As Panteras e Kill Bill: Volume 1.

Além das vilãs Liu e Mirren, o elenco da sequência ainda conta com Zachary Levy e Asher Angel dividindo o papel de Billy Batson e Jack Dylan Glazer, Faithe Herman, Grace Fulton, Ian Chen, Jovan Armand e Adam Brody como os irmãos adotivos do herói.

Outro nome confirmado é Rachel Zegler. Ainda não sabemos qual será a sua personagem, mas fontes indicam que ela também deve ser irmã de Kalypso e Hespera.

Shazam! 2 tem estreia prevista para 2 de junho de 2023.