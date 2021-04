She-Hulk: Renée Elise Goldsberry entra para o elenco da série

A criação do elenco para a série She-Hulk, próxima série da Marvel a ser produzida para o Disney+, está começando a crescer cada vez mais. O novo nome a entrar para a produção do MCU é Renée Elise Goldsberry, que foi coprotagonista no musical Hamilton.

Renée Elise Goldsberry em Hamilton. (Fonte: Disney/Reprodução)Fonte: Disney

A personagem de Renée

Segundo as informações divulgadas, a atriz norte-americana irá interpretar uma personagem chamada Amelia. A Marvel não divulgou mais informações sobre o papel, mas os fãs já criaram uma teoria sobre quem Renée irá interpretar.

A única Amelia existente nos quadrinhos da Marvel é Amelia Voght, que é uma mutante em X-Men, mas também é uma integrante do Teleport Team, da SWORD. Como a agência de segurança fictícia tem se destacado bastante nas recentes séries do MCU, pode ser uma opção plausível.

Outra ideia é a de que o nome é apenas uma forma de tentar despistar o público sobre qual o papel que será interpretado pela atriz.

Elenco de She-Hulk

Além da nova adição para a série, a produção da Marvel também conta com mais quatro nomes definidos. O elenco da série tem dois nomes desconhecidos do público do MCU: as atrizes Tatiana Maslany (Orphan Black) e Ginger Gonzaga (Space Force), que irão interpretar, respectivamente, Julianne Walters/She-Hulk e a melhor amiga de Julianne.

Tatiana Maslany será a protagonista da nova série. (Fonte: BBC America/Reprodução)Fonte: BBC America

Outros dois nomes confirmados são de Mark Ruffalo e Tim Roth, dois atores já conhecidos pelos fãs do MCU. Ruffalo voltará ao papel de Bruce Banner/Professor Hulk e o ator Tim Roth, que esteve em O Incrível Hulk (2008), retorna ao papel de Abominável cerca de 12 anos após o filme.

She-Hulk terá o roteiro de Jessica Gao e a direção de Kat Coiro (Brooklyn Nine-Nine) e Anu Valia. A série só deve estrear na Disney+ em 2022.