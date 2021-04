siga AO VIVO e em TEMPO REAL tudo do clássico por LaLiga

Chegou o grande dia! Sonhando com o título da temporada de LaLiga, Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado (10) em mais uma edição do tão tradicional El Clásico.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no sábado 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. A cobertura começa já às 15h, em live com Gustavo Hofman e os ex-jogadores Edmílson e Júlio Baptista no YouTube da ESPN e nas páginas de ESPN e FOX Sports no Facebook; e na TV, a partir das 15h30, com o SportsCenter Abre o Jogo.

Atual campeão espanhol, o Real Madrid é o terceiro colocado na classificação, com 63 pontos, dois a menos do que o Barcelona, vice-líder. O ponteiro é o Atlético de Madrid, com 66.

E aqui no ESPN.com.br você acompanha em tempo real as principais notícias do pré-jogo do grande duelo espanhol.

Acompanhe TUDO em tempo real (as atualizações podem demorar alguns instantes para carregar):