siga em tempo real tudo da semifinal da Champions League

É a reta final da Uefa Champions League! Real Madrid e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 16h00, pelo jogo de ida da semifinal da competição. O duelo acontece na Espanha, no estádio Alfredo Di Stéfano.

Os espanhóis eliminaram o Liverpool na fase anterior, enquanto os ingleses despacharam o Porto. Será um jogo de arrepiar.

No fim de semana, as equipes entraram em campo pelos seus campeonatos locais. O Real ficou no empate com o Betis por 0 a 0. Já o Chelsea venceu o West Ham por 1 a 0.

Agora é tudo Champions, é mata-mata!

Acompanhe em tempo real o jogo abaixo (a atualização pode demorar alguns segundos):