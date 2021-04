siga em tempo real tudo das quartas da Champions League

Duelo dos grandes pelas quartas de final da Uefa Champions League. Bayern de Munique e PSG se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h00, na Alemanha. Um confronto que é a reedição da última grande decisão da competição.

Na final da última edição, os alemães levaram a melhor com um triunfo de 1 a 0. Neymar, Mbappé e companhia buscam dar o troco e contam com uma ausência de peso do lado bávaro: Lewandowski está lesionado e não atuará.

O Bayern vem de vitória por 1 a 0 sobre o RB Leipzig pela Bundesliga. Já o PSG perdeu para o Lille, em casa, por 1 a 0, com expulsão de Neymar, a 11ª da carreira do brasileiro.

O confronto da volta, na França, acontece na terça-feira (13), às 16h00.

Veja abaixo em tempo real tudo desse confronto (a atualização pode demorar alguns segundos):