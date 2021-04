siga o duelo decisivo da Libertadores em TEMPO REAL

É noite de decisão, fã de esportes!

Logo mais, pela Conmebol Libertadores, o Santos recebe o San Lorenzo para decidir uma vaga na fase de grupos. Na partida de ida, o Peixe venceu por 3 a 1 fora de casa, e agora busca carimbar a classificação.

Quem passar, cai no Grupo C da Libertadores, que já tem Boca Juniors (ARG), Barcelona (EQU) e The Strongest (BOL). A estreia do classificado na próxima fase será no dia 20 de abril, próxima terça-feira, contra o Barcelona.

A bola rola às 21h30 de Brasília! Fique com a gente e não perca nada desse jogão!

