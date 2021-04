Sindicato de jogadores é contra Superliga, mas rebate ameaça da Uefa

O anúncio da criação de uma Superliga Europeia vem movimentando entidades que regem o futebol no Velho Continente. Nesta segunda-feira (19), a FIFPRO, órgão que representa os jogadores profissionais também se posicionou contrária à competição.

“Essa decisão deixa jogadores e seus sindicatos com muita preocupação sobre seu impacto não apenas na estrutura e na identidade cultural do futebol, mas também em suas carreiras. O futebol é construído com base em um patrimônio social e cultural único, o que não lhe confere apenas uma relação incomparável com seus torcedores, mas que também criou a forma de difundir o futebol como nenhum outro esporte”.

“Para que isso seja sustentado, é fundamental uma cooperação saudável e solidária entre as competições nacionais e internacionais. Uma nova competição minando isso pode causar danos irreparáveis”, se posicionou a entidade.

Mesmo com a manifestação contrária à criação de uma Superliga Europeia, a FIFPRO rebateu a indicação de Fifa e Uefa, que no último domingo levantaram a hipótese de que jogadores podem ser vetados de competições por seleções caso disputem este novo torneio de clubes.

“Os jogadores continuam sendo usados como ativos nessas negociações. Isso é inaceitável para a FIFPRO, nossas 64 associações nacionais e os 60 mil jogadores que representamos. Iremos nos opor veementemente a medidas de qualquer um dos lados que impeçam os direitos dos jogadores, como a exclusão de suas seleções”.

Entenda o que é a Superliga Europeia

A Super League agora é realidade. O novo torneio de clubes da Europa, que ameaça inclusive a continuidade da Uefa Champions League nos moldes atuais, foi anunciado neste domingo (18), em comunicado feito conjuntamente por 12 dos maiores clubes do Velho Continente.

Os clubes fundadores são os seis principais times da Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham), os três gigantes da Espanha (Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid) e mais o trio dos chamados grandes da Itália (Milan, Inter de Milão e Juventus).

O primeiro presidente da liga será Florentino Pérez, mandatário do Real Madrid. Os vices serão Andrea Agnelli, da Juventus, e Joel Glazer, dono do Manchester United, conforme divulgado em comunicado.

De acordo com os fundadores, haverá ainda a participação de três clubes convidados na primeira edição do torneio. Os nomes dos times em questão não foram divulgados, mas é provável que Bayern de Munique e Paris Saint-Germain estejam entre eles.



A competição vai contra o que gostariam as ligas locais, a Uefa e a Fifa. A entidade europeia, por sinal, já anunciou que quem participar da Super League “pode ser banido de todas as competições europeias ou internacionais”. E isso vale para clubes e também jogadores.

Formato da Super League

– A competição terá 20 times participantes, sendo os 15 clubes fundadores e o restante se qualificando através de um mecanismo baseado em seus resultados na temporada anterior.

– As partidas serão jogadas nos meios de semana, com os clubes participantes da Super League podendo continuar suas participações em suas respectivas ligas nacionais, preservando o tradicional calendário doméstico, que é o coração do futebol de clubes.

– A competição começará em agosto, com os participantes sendo divividos em dois grupos de 10, jogando turno e returno. Os três melhores de cada grupo se classificam para as quartas-de-final. As equipes que terminarem em 4º e 5º lugar competirão em um playoff de ida e volta pelas vagas restantes nas quartas. Os mata-matas serão em ida e volta, com a final sendo realizada nos últimos dias de maio. A final será em jogo único e sede neutra.

– Assim que a competição masculina for iniciada, uma Super League feminina também será iniciada, ajudando a alavancar e desenvolver ainda mais o futebol feminino.