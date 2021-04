sindicato pressiona por novo edital e mais nomeações

Em nota do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), por conta da demora das nomeações e realização de novo concurso SEDF, o sindicato tem pressionado pela realização de novos certames e de mais nomeações.

Informações foram dadas em nota publicada no portal em março de 2021, logo após a suspensão do prazo de validade do último concurso SEDF. Na época, sindicato reforçou que não basta a suspensão do prazo, é necessário que tenha as nomeações.

“É preciso que se nomeie, imediatamente, todos(as) que estão no banco reserva e que o processo para um novo concurso já esteja pronto e encaminhado para que tão logo a pandemia do novo coronavírus permita, ele seja realizado com aplicação das provas”, afirmou Sinpro-DF.

O último concurso SEDF foi homologado em 2017 e tinha a validade prevista até setembro de 2021. Sindicato afirmou que tem pressionado o governo para novos concursos, especialmente por conta da demora do governo.

“Temos pressionado o governo para nomear os(as) aprovados(as), investir em novos(as) profissionais e realizar de novos concursos para evitar lacunas e precarização dos serviços públicos de educação”, declarou diretoria.

Secretaria já iniciou estudos por novo edital

Com novo concurso SEDF já autorizado, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) iniciou os preparativos para o novo edital com os estudos e levantamento dos cargos vagos.

O levantamento dos cargos vagos usará como base a Lei Complementar 173/2020, que estabelece critérios para a realização de concursos públicos e reposição de vagas.

Segundo lei, a reposição de servidores só poderá ser realizada para preenchimento de vacâncias e não para novos cargos.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF trouxe 2.768 nomeações para a Secretaria de Educação do DF, sendo 2.007 para Professor de Educação Básica (40h), 23 para Professor de Educação Básica (20h) e 123 para Analista de Gestão Educacional.

Além disso, foram autorizadas nomeações para 310 Monitores de Gestão Educacional e 305 para Técnico de Gestão Educacional.

Resumo concurso SEDF

Situação: anunciado para 2021

anunciado para 2021 banca : a definir

: a definir cargo : professor efetivo

: professor efetivo vagas : 2.768 nomeações autorizadas

: 2.768 nomeações autorizadas Último edital: 2016

2016 Vagas do último edital: 2 mil para professor/ 900 para demais cargos

2 mil para professor/ 900 para demais cargos salários : inicial de mais de R$ 5 mil

: inicial de mais de R$ 5 mil Último edital neste link

