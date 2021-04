Sine de Pontes e Lacerda – MT oferta novas vagas de Emprego

No Estado do Mato Grosso, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Pontes e Lacerda, anuncia abertura de novas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio e superior aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS NÍVEL VAGAS Ajudante de motorista (carga e descarga) Não especificado 2 Analista fiscal Ensino superior 1 Assistente de vendas Ensino médio 1 Atendente balconista Ensino médio 1 Auxiliar de costura Não especificado 1 Auxiliar de dentista ensino médio 1 Auxiliar de linha de produção Não especificado 3 Auxiliar de mecânico – para aprender Ensino médio 1 Costureira em geral Não especificado 1 Cozinheiro geral para fazenda Não especificado 1 Empacotador Não especificado 2 Empregado doméstico nos serviços gerais Não especificado 4 Encarregado administrativo Ensino superior 1 Estoquista Ensino médio 1 Frentista ensino médio 1 Mecânico de caminhonetes Ensino médio e cnh ab 1 Mecânico de manutenção de automóveis (motor, câmbio e embreagem) ensino fundamental. 1 Montador Experiência na função e cnh “ab”. 1 Motorista de caminhão Não especificado 2 Motorista entregador Não especificado 1 Operador de caixa Ensino médio 1 Operador de trator esteira para fazenda Não especificado 1 Repositor de mercadorias Não especificado 1 Repositor de mercadorias Ensino médio 1 Representante comercial Não especificado 2 Técnico de manutenção elétrica Não especificado 1 Técnico de telefonia Não especificado 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática Ensino médio 1 Trabalhador agropecuário em geral Não especificado 3 Trabalhador rural (atribuições para o casal) Não especificado 1 Vendedor interno Não especificado 2 Vigia Não especificado 1 Repositor em supermercado – jovem aprendiz Cursando ensino médio. 3 Auxiliar administrativo* Não especificado 3 Auxiliar de linha de produção* Não especificado 1 Empacotador* Não especificado 1 Estoquista* Não especificado 3 Operador de caixa* Não especificado 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na unidade do Sine, localizado na rua Ceará, nº 1125, Centro, no horário das 7h às 13h, em dias úteis. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Pontes e Lacerda – MT