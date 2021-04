Sine de Unaí – MG oferece novas vagas de Emprego

Em Minas Gerais, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Unaí faz saber aos interessados a abertura de novas 19 vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGA NÍVEL ATENDENTE (CONVENIÊNCIA) 1 MÉDIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MÉDIO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1 MÉDIO AUXILIAR OPERACIONAL 1 MÉDIO AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 NÃO EXIGE CONFEITEIRO 1 NÃO EXIGE CORTE E ACABAMENTO 1 NÃO EXIGE ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 1 NÃO EXIGE MECÂNICO 2 NÃO EXIGE MOTORISTA DE ÔNIBUS 1 NÃO EXIGE MOTORISTA 1 MÉDIO MOTORISTA 1 MÉDIO PECISTA 1 MÉDIO SOLDADOR 1 NÃO EXIGE TÉCNICO AGRÍCOLA 1 TÉCNICO TORNEIRO 1 NÃO EXIGE VENDEDOR 1 MÉDIO VENDEDOR 1 NÃO EXIGE

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na unidade do órgão, localizada na rua Eduardo Rodrigues Barbosa, nº 180, Prédio da Factu e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

Fonte: Prefeitura de Unaí – MG