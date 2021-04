Sine do Mato Grosso atualiza quadro com novas 1.293 vagas de Emprego

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, o Sistema Nacional de Emprego do estado do Mato Grosso (Sine – MT) anuncia novas 1.293 vagas de emprego em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Cuiabá/Várzea Grande: vendedor interno; gerente de depósito; caseiro; motorista operacional de guincho; desenhista de páginas da internet (web designer); funileiro de veículos (reparação); auxiliar de faturamento; babá; operador de caixa; e churrasqueiro;

Sinop: consultor de vendas; instalador de insulfilm; servente de pedreiro; caseiro; ajudante de açougueiro e estoquista.

Lucas do Rio Verde: auxiliar financeiro; gerente administrativo; mecânico de automóveis e caminhões; porteiro; assistente de contadoria fiscal; esteticista; e repositor de mercadorias. Vale ressaltar que 80 vagas são exclusivas para operador de processo de produção.

Vagas para Pcd: operador de caixa; empacotador a mão; ajudante de açougueiro; fiscal de prevenção de perdas; auxiliar de limpeza; e repositor de mercadorias.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecendo a uma 28 unidades do Sine mais próxima de sua residência. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Governo de Mato Grosso