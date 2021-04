Sine Goiânia oferece 70 vagas de emprego hoje (15)

Está em busca de uma recolocação profissional? Saiba que a Prefeitura de Goiânia anunciou a abertura de 70 novas vagas de emprego para esta quinta-feira (15). As oportunidades são oferecidas por meio do Sine Municipal e estão abertas a pessoas com diferentes níveis de escolaridade e interesse nas mais diversas posições.

O destaque fica para a função de corretor de imóveis, que, sozinha, reúne 20 vagas. Ainda, há chance para estágio na área, uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.

No mais, as oportunidades são para as posições de açougueiro, assistente de vendas, auxiliar de eletrotécnico, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, balconista de açougue, consultor de vendas, faturista, gerente administrativo, gesseiro fundidor, jardineiro, marceneiro, montador de automóveis, motorista entregador CNH AB, motorista operacional de guincho, operador de máquinas de embalar, pintor de veículos, pintor de obras, serralheiro, soldador, técnico em manutenção de equipamentos de informática, vendedor pracista (externo) e zelador.

O número de vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento. Ainda, como os postos de trabalho são oferecidos por empresas parceiras, os requisitos e a estrutura do processo seletivo podem variar de acordo com a necessidade do empregador. O Sine ficará responsável por receber as candidaturas e realizar a primeira triagem, fazendo o encaminhamento do profissional posteriormente.

Como concorrer às vagas do Sine Goiânia

Para concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis, os interessados devem agendar o atendimento e levar a documentação – documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de endereço atualizado – até a sede do Sine Goiânia, localizado na Rua 1, Número 147, no Setor Central.

O agendamento pode ser realizado por telefone, no número (62) 3524-2708, e é fundamental para evitar aglomeração na unidade.

