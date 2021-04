Sine Manaus oferece 51 vagas de emprego

A prefeitura de Manaus (AM), por meio do Sine Manaus, anunciou a abertura de 51 vagas de emprego para profissionais de diversas áreas e níveis de escolaridade. Os candidatos interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] a partir desta segunda-feira (26).

Antes de enviar o documento, no entanto, é importante validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou no site www.gov.br/trabalho. Além disso, para concorrer, é preciso acessar o site empregabrasil.mte.gov.br e solicitar o cadastro.

Confira as vagas disponíveis

Há chances para profissionais com os mais diversos níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Dentre as posições disponíveis, destacam-se os cargos de Vendedor Atacadista, Vendedor Interno, Ajudante de Motorista, Supervisor de Logística, Assistente da Qualidade, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista Conferente de Carga e Descarga, Operador de Retroescavadeira, Auxiliar de Serviços Gerais (vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência), Auxiliar de Estoque (vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência), Repositor de Mercadorias (vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência), Peixeiro, Auxiliar de Produção, Técnico de Impressoras, Técnico em Refrigeração, Eletricista de Automóveis, Auxiliar de Cozinha, Engenheiro Civil, Operador de Caixa, Auxiliar de Almoxarifado, Conferente, Consultor de Vendas, entre outros.

Estudantes do ensino superior também podem concorrer a uma vaga de estágio em Cobranças. Neste caso, é importante estar matriculado no curso de Administração e ter boa comunicação, uma vez o cargo prevê a negociação direta com clientes inadimplentes para quitação. Também será responsabilidade do profissional a atualização de planilhas, envio de boletos e atendimento aos clientes.