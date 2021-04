Sistema de Plantation: um resumo

Sistema de Plantation: sistema das colônias de exploração

O Sistema de Plantation foi o sistema mais utilizado pelo Brasil no período em que o país foi colônia de Portugal.

Além disso, as consequências desse sistema e as suas principais características são amplamente cobradas pelas principais provas do país. Podemos destacar, principalmente, os vestibulares, os concursos que abordam questões de história do Brasil e a prova do ENEM.

Assim, é fundamental que você domine os principais tópicos que se encontram dentro desse assunto para garantir um bom desempenho em suas provas.

Sistema de Plantation: Definição

O Sistema de Plantation, que significa simplesmente plantação em inglês, é um sistema econômico agrícola baseado na monocultura voltava para a exportação. Essa produção é feita por meio de grandes latifúndios e com o uso da mão de obra escrava.

O sistema foi aquele que vigorou durante o período do Brasil Colônia. Além disso, ele foi também amplamente utilizado em outros países do continente americano, sob as colonizações da Espanha e da Inglaterra.

Sistema de Plantation: Características

No período colonial brasileiro, que se inicia no século XVI e termina no século XVIII, o sistema foi muito utilizado, principalmente no cultivo de cana-de-açúcar. Nesse período, Portugal implantou esse sistema para produzir a maior quantidade de riquezas possíveis a partir da produção de açúcar.

É também no momento da implantação do Plantation que os portugueses encontram a necessidade de contrabandear mão de obra escrava para o Brasil. Isso porque, um grande número de escravos é a base desse sistema.

Pequenas quantidades daquilo que era produzido através do Plantation no Brasil realmente ficavam na colônia. A grande maioria dos produtos era destinado à exportação para países europeus. Além disso, vale ressaltar também que os principais produtos cultivados no Brasil via Plantation eram a cana-de-açúcar, o algodão, o fumo e o café.

Sistema de Plantation: Consequências

Entre as consequências do uso desse sistema por muitos anos, podemos citar, principalmente, o atrasado econômico das indústrias. Portugal investiu somente nos recursos necessários para o funcionamento do Plantation, não se preocupando em investir em indústrias de base ou, até mesmo, em manufaturas.

Além disso, diversos problemas de natureza social também foram ocasionados pelo sistema em questão. Isso porque, uma das bases de seu funcionamento é a concentração de terras nas mãos de poucos fazendeiros que deveriam explorar os trabalhadores livres e os escravos, ficando com a maior parte dos lucros.

O sistema foi, por fim, o responsável pelo aumento do número de escravos que eram contrabandeados para o país e que, uma vez aqui, seriam obrigados a trabalhar nos grandes engenhos e fazendas.