Sister do BBB1 aproveita reprise no Viva para acertar contas com rivais; entenda · .

A reprise da primeira edição do Big Brother Brasil pelo Viva animou participantes do reality show de 2002. Até hoje, muitos não conseguiram ver o programa na íntegra. Assim, essa será uma ótima oportunidade até mesmo para acertar as contas com os rivais. É o que entrega Cristiana Mota, 46 anos, famosa por protagonizar uma briga por leite condensado na atração.

“Esses dias, eu vi um vídeo da minha eliminação que eu nunca tinha visto. Me dá nervoso ao assistir. Começo a ficar tensa e com raiva de novo. Volta tudo”, confessa Cris, como ficou conhecida, ao .. Ela tinha 28 anos quando participou do BBB1.

Em 2002, a primeira edição teve a tradicional cobertura pela Globo.com e também estava disponível para pay-per-view. Mas a internet não era o que é hoje e, por isso, muito do conteúdo se perdeu e Cris nunca conseguiu conferir sua participação. Vez ou outra, ela é surpreendida nas redes sociais com vídeos enviados por fãs.

“Eles desenterram uns vídeos. Eu fui a primeira a brigar lá e, olha só que coisa ridícula, por causa do leite condensado (risos). Postei o vídeo esses dias. Mas não sei como os fãs conseguem ter acesso [ao conteúdo]. Por isso, estou muito feliz de poder rever [no Viva]”, entrega.

Cris admite que a reprise será excelente para tirar dúvidas sobre seus antigos desafetos. Ela ainda tem questões não resolvidas com alguns ex-colegas, como Alessandra Begliomini, conhecida como Leka, que a indicou para o paredão quando era líder.

“Fiquei muito decepcionada com a questão da Leka, que era minha grande amiga lá dentro. E ela votou em mim! Eu queria entender essa história. Eu não entendi como ela mudou de ideia. Quero saber quem falou de mim lá dentro”, avisa.

Cris mantém contato com alguns dos ex-confinados. Mas a amizade verdadeira que tem até hoje é com André Gabeh, terceiro colocado no reality. “Ele foi o meu melhor prêmio. Ele é meu irmão. Estamos sempre unidos. Se um liga para o outro, a gente larga tudo e vai se encontrar. O Gabeh foi um achado na minha vida. Sou grata ao BBB muito mais por isso”, diz, emocionada.

Mas até para o melhor amigo vale a regra de que ela quer usar a reprise no Viva para acertar contas. “Se o Gabeh falou alguma coisa [de mim] vou dar um esporro nele. Volta toda a raiva (risos)”, diverte-se.

Ex-BBB com orgulho

Quando estrelou o Big Brother Brasil 1, Cristiane foi apresentada como assessora de imprensa para os telespectadores. Na casa, seu perfil desbocado e o gosto pelo funk chamaram a atenção do público. A briga pelo leite condensado entrou para a história.

Outro momento memorável foi sua saída do confinamento com Kleber Bambam para desfilar pela Mocidade Independente de Padre Miguel, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Os dois venceram uma prova e conquistaram o passe. Quem ficou na casa viu tudo pela televisão.

Fora do reality show — ela foi a quarta eliminada–, aproveitou bem a fama de ex-BBB. Procurada para eventos pelo Brasil afora, aplicou o que ganhou em negócios, como hamburguerias. Atualmente, ela se divide entre as funções de remadora –de canoa havaiana–, locutora na rádio online Plano B e produtora do festival Toca Que Eu Te Escuto. A música, aliás, é seu ganha-pão.

“Agora sou do rock e do blues. O festival que faço está indo para a terceira edição. Sou produtora artística, estou no escritório do Jorge Vercillo. Tenho alguns artistas com quem trabalho e faço planejamento de carreira”, lista.

Poder ser profissional da área artística é resultado de sua atuação no BBB1. Ela soube usar a fama e as boas relações que conseguiu ao virar artista. “Quando eu falo que sou produtora e participei do BBB, na mesma hora mudam a forma de me ver. Porque sabem que vou ter engajamento. Eles me olham como pessoa pública, uma figura que tem acesso a outras pessoas. Isso me ajudou bastante”, considera.

Por isso, ela condena colegas que não se orgulham do passado de ex-BBB. “Canso de ver alguns falando: ‘Ah, que saco. Vai reprisar’. Mas é o primeiro a postar Stories sobre a reprise. Que hipocrisia é essa?”, aponta. “Não entendo isso. Gente que fala: ‘Ah, que vergonha’. Na mesma hora que falam isso, se o Boninho [J.B. Oliveira] chama, quando eu olho estão dentro da casa (risos)”, alfineta.

As duas primeiras edições do Big Brother Brasil serão reprisadas no Viva a partir do mês que vem. O BBB1 chega ao canal pago em 11 de maio. Já a segunda edição será transmitida assim que a primeira acabar. As duas também serão disponibilizadas no Globoplay.

