Sisters comemoram na área externa do BBB21: ‘É festa hoje!’ | casa BBB

Camilla e Juliette fazem coro: “É festa! Uh, é Top 10! Uh uh, é Top 10!” Ao entrar na sala, a artista se aproxima de Arthur, seu parceiro no Castigo do Monstro e avisa: “É festa!” O brother responde: “Eu estava dormindo”. Camilla de Lucas entra no papo para brincar e logo questiona: “Meu Deus, será que a festa é hoje?”