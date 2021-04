SiSU 1/2021: Inscrições terminam nesta quarta-feira (14)

Encerra-se nesta quarta-feira (14), às 23h59, o período de inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) relativo ao primeiro semestre de 2021.

Quem tiver interesse deve fazer o seu credenciamento no sistema digital do programa. Para isso, é preciso ter em mãos o login e senha utilizados no portal de serviços do governo federal.

A saber, a seleção para o SiSU exige dos candidatos os resultados obtidos no Enem de 2020, que teve sua aplicação entre janeiro e fevereiro deste ano. Lembrando que o estudante não pode ter zerado a redação para ter sua inscrição elegível.

De acordo com o Ministério da Educação, esta edição vai disponibilizar 206.609 mil vagas em 5.571 cursos de graduação espalhados por 109 instituições em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.

A divulgação do resultado dessa seleção acontecerá no dia 16 de abril. Já o processo de matrícula se inicia no próximo dia 19 e vai até 23 de abril. Vale frisar que os dias, horários e locais de atendimento têm definição de cada instituição de ensino.

O estudante poderá se inscrever no Sisu em até duas opções de vaga e especificar a ordem de preferência. Ele poderá optar por concorrer às vagas de ampla concorrência ou aquelas reservadas a políticas de ações afirmativas, as cotas. Entretanto, não é permitida a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta.

Clique aqui para fazer sua inscrição no SiSU.

Entenda a nota de corte no SiSU 2021

Durante o período de inscrição, o sistema disponibilizará ao candidato, em caráter informativo, a nota de corte para cada instituição participante, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência.

As informações são atualizadas periodicamente conforme o processamento das inscrições. No caso, o estudante poderá alterar as suas opções de curso, bem como efetuar o seu cancelamento.

A classificação no Sisu será feita com base na última alteração efetuada e confirmada no sistema.

A partir deste ano, o MEC voltará a calcular as notas de corte do Sisu como fazia antes de 2020, quando o formato foi alterado.

Assim, a nota do candidato parcialmente classificado no curso de sua primeira opção de inscrição não será mais computada para efeito do cálculo da nota de corte do curso de sua segunda opção.

Até então, os candidatos tinham acesso à classificação tanto para a primeira quanto para a segunda opção de curso, independente de terem se classificado para a primeira opção.

Entretanto, considerar a nota deles no cálculo da segunda opção de curso pode fazer com que a nota de corte desses cursos aumente, gerando uma camuflagem e um aumento de notas de corte que pode não ser real.