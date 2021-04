SiSU 2021/1: Candidatos já podem conferir notas de corte

Os estudantes participantes do processo seletivo da 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021 já podem conferir as notas de corte a partir desta quarta-feira, dia 7 de abril, no site do Sistema. Cada curso tem a sua nota de corte, que pode variar de acordo com as inscrições ao longo dos dias. O período de inscrição do SiSU 2021 segue aberto até as 23h59 do dia 9 de abril. Assim, as notas de corte serão atualizadas nos próximos dois dias, durante a madrugada.

A nota de corte representa a nota média obtida pelo último candidato classificado dentro do número de vagas disponíveis para o curso em cada modalidade. A seleção do SiSU 2021 está sendo feita por meio das notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020.

No ato da inscrição, os estudantes devem escolher duas opções de curso e pode alterar a qualquer momento, enquanto durar o período de inscrição. Desse modo, analisar as notas de corte dos cursos é uma das principais estratégias para garantir uma vaga. Ao analisar as médias o candidato poderá decidir por continuar nas duas opções de cursos já escolhidas ou alterar para cursos que exigem médias mais baixas, aumentando as chances de aprovação.

Resultado e lista de espera

De acordo com o cronograma estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC), a divulgação do resultado do 1ª edição do Sisu 2021 está está prevista para o dia 13 de abril. O resultado será feito em chamada única. Desse modo, aqueles que não forem aprovados nesta chamada regular poderão participar da lista de espera. Para continuar concorrendo às vagas, os candidatos devem manifestar interesse pela lista de espera entre os dias 13 e 19 de abril. No entanto, para a lista só é possível escolher uma das opções de curso.

Ao todo o SiSU 2021/1 conta com a oferta de o 206.609 vagas em mais de 5 mil cursos do ensino superior em instituições públicas.

