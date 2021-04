SiSU 2021: encerra amanhã (23) o prazo para matrículas de candidatos aprovados em chamada única

O período de matrículas para os candidatos aprovados na 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021 teve início na última segunda-feira, dia 19 de abril. De acordo com o calendário do Ministério da Educação, o prazo para realizar a matrícula chega ao fim nesta sexta-feira, dia 23.

Os estudantes que não realizarem a matrícula perdem a vaga e o direito de concorrer as vagas remanescentes. Desse modo, os estudantes devem buscar informações nos sites das universidades sobre os procedimentos, horários e locais de matrícula. Devido à pandemia da covid-19, muitas instituições estão realizando as matrículas exclusivamente on-line.

Lista de espera

O resultado do SiSU é feito em chamada única. Desse modo, aqueles que não conseguiram uma vaga nessa chamada, devem manifestar interesse em participar da lista de espera. Conforme o calendário do processo seletivo, o prazo para solicitar a inclusão na lista de espera também chega ao fim amanhã. Para isso, os estudantes devem acessar o site do SiSU e escolher uma das opções de curso da sua inscrição. No entanto, não podem participar da lista os candidatos aprovados em 2ª opção.

A divulgação dos resultados da lista de espera é de responsabilidade das universidades. Desse modo, os candidatos devem ficar atentos aos informes da universidade que escolheu no ato de inscrição.

O SiSU é um programa por meio do qual o MEC viabiliza o acesso ao ensino superior. Assim, o SiSU seleciona estudantes por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para o preenchimento de vagas em cursos de graduação em instituições públicas.

