SiSU 2021: período para manifestar interesse pela lista de espera tem nova data

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o período de inscrição da 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021. Desse modo, o período de inscrição previsto para acabar na última sexta-feira, dia 9 de abril, agora terá fim às 23h59 do dia 14, próxima quarta-feira.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site oficial do SiSU. A seleção do SiSU 2021 está sendo feita por meio das notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Desse modo, estão aptos a se inscrever os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na edição de 2020 e que não zeraram a nota da prova de redação e que não fizeram o exame na condição de “treineiro”.

Lista de espera tem novas datas

Com a alteração no período de inscrição, o MEC precisou alterar também as demais datas do calendário do SiSU do primeiro semestre de 2021. Assim, o resultado que estava previsto para o dia 13 de abril só ficará disponível no dia 16 de abril. Como o resultado do SiSU é feito em chamada única, os estudantes que não foram aprovados devem manifestar interesse em continuar participando do processo seletivo por meio da lista de espera.

De acordo com o novo calendário, os candidatos terão o período do dia 16 até o dia 23 de abril para manifestar interesse em participar da lista de espera. No entanto, na lista de espera só é possível escolher uma das opções de curso. Assim, o sistema permite escolher em qual lista de espera deseja entrar, da primeira ou do segunda opção de curso. Aqueles que conseguirem a aprovação na segunda opção de curso não poderão participar da lista de espera.

As universidades são responsáveis por divulgar os resultados da lista de espera. Portanto, estudantes devem ficar atentos aos informes das universidades para as quais realizaram as inscrições.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia: MEC prorroga período de inscrição do SiSU 2021 até dia 14 de abril.