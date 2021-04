Site do Banco do Brasil vende imóveis com desconto; veja como comprar

Você já conhece a plataforma Seu Imóvel BB? Saiba que ela oferece até 70% de desconto. A iniciativa é do Banco do Brasil com parceria da outlet de imóveis Resale.

Ao todo, por meio da parceria realizada pelo Banco do Brasil, são ofertados diversos imóveis em 25 estados e no Distrito Federal. A compra pode ser feita de três maneiras:

Diretamente na plataforma, com assessoria completa do site seuimovelbb.com.br;

Venda por outros sites de leiloeiros, com compra e lance diretamente no site do leiloeiro responsável;

Venda em imobiliárias parceiras, sendo que toda assessoria e processo de compra é de responsabilidade de corretores parceiros;

De acordo com o portal DCI, são 1.689 opções urbanas e 40 oportunidades rurais. Os valores para aquisição disponíveis no site ficam entre R$ 15 mil e R$ 7,5 milhões – a depender da casa ou apartamento e de suas respectivas localidades.

Também é possível comprar lotes de terra, neste caso o preço de venda disponível se inicia em R$ 5 mil.

Há imóveis ocupados ou não, no caos de imóveis ocupados o comprador terá que seguir com o processo de desocupação. No caso de imóveis ocupados o desconto de compra é ainda maior.

Porém há ferramentas de busca que possibilitam filtro para apenas imóveis vazios. Outros filtros são por estado ou cidade. No município de São Paulo, por exemplo, há descontos de até 40% nos imóveis.

Como funciona o site do Banco do Brasil para imóveis com desconto

Para iniciar o processo de consulta e posterior compra, é necessário acessar www.seuimovelbb.com.br e escolher os ícones “Imóveis urbanos” ou “AgroBB”. No lado esquerdo, é possível encontrar diversos filtros para encontrar o imóvel de acordo com as suas necessidades.

Todos os imóveis oferecidos na plataforma estão 100% quitados e sem dívidas. A forma de pagamento também pode ser consultada diretamente no site.

Uma regra, porém, é que não é possível utilizar, por enquanto, o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Quem pagar os valores a vista por meio da plataforma do Banco do Brasil, pode ter ainda mais 3% de abatimento do valor total.

A parceria entre o Banco do Brasil e a outlet de imóveis Resale, ainda promete compras por meio da plataforma Pagimovel.“Ela garante segurança, transparência e agilidade em todo o processo de compra e venda de imóveis, da proposta até o registro”, diz o site.