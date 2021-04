Site revela pedido de salário astronômico de Haaland para clubes interessados; veja o valor

Erling Haaland é um dos nomes mais desejados do mercado de transferência atualmente. O jovem norueguês, que bateu um recorde ao atingir a marca de 20 gols na Uefa Champions League em apenas 14 partidas, é constantemente especulado em grandes clubes europeus, como Barcelona, Real Madrid e Manchester City.

Porém, o clube que quiser contar com o atacante do Borussia Dortmund terá que desembolsar muito dinheiro. De acordo com o portal Goal, Haaland pretende receber de salário 35 milhões de euros por temporada (R$ 235 milhões na atual cotação).

Com isso, em um possível contrato de cinco anos, seriam gastos 175 milhões de euros só em remuneração (R$ 1,2 bilhão na atual cotação).

Vale lembrar que ainda há a multa rescisória para ser paga ao Borussia Dortmund, que nesta próxima janela de transferências será de 150 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão na atual cotação). Além disso, também teriam as comissões a serem pagas ao empresário de Haaland, Mino Raiola, e seu pai, Alf-Inge.